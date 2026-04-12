Veneto allarme nei luoghi di lavoro | crescono le denunce

Nel primo semestre del 2025, i Centri di Ascolto della Uil Veneto hanno registrato 24 nuovi casi di disagio e aggressioni nei luoghi di lavoro. Questi numeri rappresentano un incremento rispetto agli anni precedenti e sono stati comunicati dall'organizzazione sindacale. La situazione ha attirato l’attenzione delle autorità e delle associazioni di categoria sulla tutela dei lavoratori e sulla sicurezza nei contesti lavorativi.

Ventiquattro nuovi casi di disagio lavorativo e aggressioni sono stati presi in carico dai Centri di Ascolto della Uil Veneto nel corso dell’anno 2025. Il bilancio complessivo del servizio, attivo dal 2022, raggiunge quota 86 segnalazioni totali, evidenziando un flusso costante di richieste di supporto psicologico e legale all’interno del tessuto produttivo regionale. Le statistiche raccolte delineano un profilo preciso dei lavoratori che cercano protezione. Le donne rappresentano la maggioranza degli utenti con una incidenza del 66,67%, mentre gli uomini costituiscono il restante 33,33%. Per quanto riguarda l’età, la fascia compresa tra i 41 e i 50 anni è quella più colpita, attestandosi al 25% dei casi, seguita a pari merito dalle fasce 31-40 anni e 51-60 anni, ciascuna con una percentuale del 20,83%.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Veneto, allarme nei luoghi di lavoro: crescono le denunce Mobbing sul lavoro: crescono le denunce delle donne oltre i 50 anniI dati presentati dal punto di ascolto di Pordenone che dal 2006 offre supporto ai lavoratori che si trovano in condizioni di disagio Sono centodieci... Sicurezza sul lavoro, allarme Cisl per le malattie professionali in provincia: nel 2025 il picco di 1513 denunceUna crescita che non accenna a fermarsi e che vede l'intero territorio romagnolo in prima linea in una sfida drammatica per la salute dei lavoratori:...