Boom di accessi sui siti porno da Milano | la febbre a luci rosse delle Olimpiadi

A Milano, i siti porno hanno registrato un aumento di accessi a causa delle Olimpiadi, che hanno acceso l’interesse degli spettatori. La curiosità verso le gare sportive ha portato anche a un boom di visite sui portali per adulti, con molti utenti che cercano svago tra le partite e le medaglie. Nel frattempo, nei villaggi olimpici sono stati distribuiti nuovi preservativi, ma sul web la curiosità si è spostata altrove.

È quanto emerge dai dati di Pornhub. La piattaforma ha analizzato l'andamento delle ricerche e del traffico anche grazie agli atleti Nei villaggi olimpici arriveranno nuovi stock di preservativi, ma nel frattempo anche i portali a luci rosse (dopo una lieve flessione iniziale) hanno fatto il pieno di click. Non solo, sono esplose anche le ricerche a tema olimpico. È quanto emerge dai dati resi noti da Pornhub. La piattaforma ha analizzato l'andamento delle ricerche e del traffico, rilevando un impatto significativo dell'evento sulle abitudini digitali degli utenti. Rispetto al mese precedente, le ricerche legate ai Giochi olimpici e agli sport invernali hanno registrato aumenti straordinari.