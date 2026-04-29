Milan Under 15 verso i playoff da protagonista | le parole di mister Cresta

L’allenatore del Milan Under 15 ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni del club rossonero, commentando l’andamento della squadra in vista dei prossimi playoff. Ha analizzato le prestazioni dei giocatori e le sfide che li attendono, senza entrare in dettagli specifici sui risultati recenti. Le sue parole si sono concentrate su aspetti tecnici e sull’impegno del gruppo per mantenere alta la concentrazione in vista delle partite decisive.

Da pochi giorni è finito il campionato del Milan Under 15 nel migliore dei modi: 56 punti e vetta solitaria del girone davanti all'Atalanta. Un risultato che premia il percorso costruito durante l'anno e proietta ora la squadra nella fase più intensa e stimolante della stagione, vale a dire i playoff. Il cammino della squadra allenata da Lorenzo Cresta inizierà dagli ottavi di finale, con la sfida in trasferta contro l'Udinese in programma il prossimo 5 maggio. Il gruppo si presenta a questo appuntamento con fiducia, determinazione e la voglia di trasformare ogni gara in un momento di crescita. Per l'occasione,...🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Milan Under 15 verso i playoff da protagonista: le parole di mister Cresta Notizie correlate La Carrarese di mister Calabro interrompe la marcia verso i playoff a Reggio EmiliaReggiana – Carrarese 2-0 REGGIANA: Micai, Libutti, Vicari, Lusuardi, Bonetti, Bertagnoli (19’st Rover), Reinhart, Bozhanaj (19’st Charlys), Lambourde... Milan, arriva Goretzka? Chukwueze verso il riscatto. Le parole di Shevchenko e Albertini. Leao criticatoArchiviata la 30ª giornata di campionato, la Serie A si ferma per un weekend per lasciare spazio alla sosta Nazionali. Contenuti utili per approfondire Argomenti più discussi: Il percorso dell'Under 15 rossonera; Milan Under 15 sogna in grande: le parole del mister verso i playoff; Calendario Milan - Giovanissimi Nazionali U15 Serie A / B - Girone B Italia; Under 15 e Under 16: date, orari e avversari degli ottavi di finale. Udinese, date e orari dei playoff dell'unser 15 e Under 16Sta per iniziare l'avventura dell'Under 15 di mister Tentindo e dell'Under 16 di mister Giatti nella fase finale dei rispettivi campionati. Il tabellone ha stabilito come avversari il Milan - capolist ... msn.com Il Procuratore #MarcelloViola ha diffuso un primo elenco delle squadre nel suo mirino: Milan Prima Squadra Maschile, Milan Prima Squadra Femminile, Milan Futuro, Milan Primavera, Milan Primavera Femminile, Milan Under 18, Milan Allievi Nazionali U17, M - facebook.com facebook