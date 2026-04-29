Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, ha commentato recentemente due aspetti legati alla squadra di calcio. Ha definito inutile e poco intelligente criticare il giocatore Leao, sottolineando che questa pratica non porta a nulla. Inoltre, ha osservato che il giocatore Pulisic non ha ancora mostrato il livello atteso dopo quattro mesi di permanenza in squadra. Queste affermazioni sono state fatte nel corso di un intervento pubblico.

Riccardo Trevisani, giornalista sportivo, torna a far discutere con delle dichiarazioni dirette e senza filtri. Il giornalista sportivo, intervenuto ai microfoni del podcast di 'Cronache di Spogliatoio', ha voluto parlare di Rafael Leao, spessissimo al centro delle critiche a causa del suo atteggiamento dentro e fuori dal campo. Ma non è stato l'unico nome ad uscire fuori dalla bocca di Trevisani. Il giornalista ha voluto parlare anche di Christian Pulisic, attaccante del Milan che sta vivendo un periodo di Fort black out: come già detto precedentemente, l'americano non segna da ben 122 giorni. Ecco, di seguito, le sue parole: "Criticare Leao è uno sport stupidissimo, che non serve a nulla.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Trevisani senza filtri: “Criticare Leao è uno sport stupidissimo. Pulisic cammina da quattro mesi”

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