Nella partita tra Milan e Juventus, le due squadre affrontano un momento difficile in attacco, con Leão e Pulisic che non segnano da diversi mesi. La sfida si gioca su un aspetto importante di questa stagione, ovvero la mancanza di reti da parte di alcuni dei principali attaccanti. La sfida di San Siro mette in evidenza le difficoltà offensive di entrambe le formazioni, evidenziando un dato che interessa molti appassionati e addetti ai lavori.

La sfida di San Siro tra Milan e Juventus si presenta come un paradosso statistico che fotografa le difficoltà realizzative delle due grandi storiche del nostro calcio. Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, il dato che agita la vigilia rossonera è impietoso: a questo punto della stagione, nessun calciatore del Milan è ancora riuscito a raggiungere la doppia cifra in Serie A. Rafael Leão è fermo a quota 9 reti, seguito da un Christian Pulisic (8 gol) che non trova la via del bersaglio da mesi. Il confronto con le vette del calcio europeo è brutale: l’intero bottino offensivo stagionale del Milan eguaglia i 53 gol segnati dal solo Harry Kane tra le fila del Bayern Monaco.🔗 Leggi su Stilejuventus.com

© Stilejuventus.com - Milan-Juve, l’attacco è un caso: Leão e Pulisic a secco da mesi

Notizie correlate

Milan, Allegri vuole la svolta in attacco da Leao e Pulisic: finora in coppia solo due golDall’aprile del 2025 il pubblico di San Siro aveva sempre esultato per un gol rossonero: il Milan di Allegri, contro il Parma, non ha segnato per la...

Leao e Pulisic in difficoltà: per l’attacco del Milan spunta l’ipotesi NwaneriMancano pochissime partite al termine della stagione e il Milan deve assolutamente riprendere la corsa dopo le sconfitte contro il Napoli e l'Udinese.

Contenuti utili per approfondire

Temi più discussi: Juve, i tempi del rientro di Vlahovic: col Milan punta la panchina. E sul mercato...; Milan-Juventus, le probabili formazioni della partita di Serie A; Milan-Juve, osservatori speciali a San Siro: il Manchester United punta Leao, ecco cosa filtra; Milan, Zambrotta: Per l'attacco consiglio Vlahovic, Leao non è scarso.

Milan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronacaMilan Juve LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 34ª giornata di Serie A 2025/26 ... juventusnews24.com

Milan-Juventus oggi in TV, dove vederla su DAZN o Sky e in streaming: orario e formazioniMilan-Juventus è la partita che si gioca oggi alle 20:45 e mette in palio punti per la Champions e il secondo posto ... fanpage.it

È il giorno di Milan Juve Quale sarà il risultato finale secondo voi Ditecelo nei commenti x.com

Milan-Juve è anche Ibra contro Chiellini: figure chiave in società, ma lo svedese è messo da parte - facebook.com facebook