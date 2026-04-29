In seguito all’indisponibilità di Luka Modric, il Milan ha affidato le sue responsabilità a Ardon Jashari, centrocampista svizzero di 23 anni. Il giocatore si prepara a affrontare una sfida importante, assumendosi le aspettative di una posizione chiave nella mediana della squadra. La sua presenza in campo segna un momento di transizione, con il giovane che si appresta a dimostrare il proprio valore in un ruolo delicato.

Con Luka Modric ko, al Milan è venuto il tempo (pieno) per Ardon Jashari, 23 anni, svizzero, sbarcato a Milanello nell'estate scorsa (l'acquisto più costoso dell'epoca Tare) dal Bruges e tagliato fuori non solo per il riconosciuto talento di Modric ma anche per via di un grave infortunio capitato prima dell'inizio del campionato. Il fuoriclasse croato (nella foto), subito dopo l'intervento chirurgico effettuato lunedì per ricostruire lo zigomo sinistro ridotto in pezzi dallo scontro fortuito con Locatelli, ha deciso di restare a Milano. Non può viaggiare in aereo per le prossime due settimane e rimarrà quindi al fianco del Milan impegnato in questo ultimo scatto verso la Champions league.🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Milan, scatta l'ora di Jashari: tocca a lui la difficile eredità di Modric

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