Milan scocca l’ora di Jashari | con Modric nasce il doppio regista

Il centrocampo del Milan si prepara a una rivoluzione geometrica dettata dalla necessità, ma avallata da un’intesa tecnica sorprendente. A poche ore dalla sfida domenicale contro la Cremonese, valida per la ventisettesima giornata di Serie A, i riflettori sono puntati su Ardon Jashari. Lo svizzero, reduce da 164 minuti disputati nelle ultime due uscite contro Como e Parma, è destinato a una maglia da titolare nel lunch match dello Zini. Un impiego che sancisce il definitivo superamento dell’impasse fisica seguita al grave infortunio al perone rimediato ad agosto, in quel fatidico scontro di gioco con Gimenez che ne ha condizionato l’intera prima parte di stagione. La svolta tattica, come sottolineato dall’edizione odierna de La Gazzetta dello Sport, è accelerata dal pesante forfait di Ruben Loftus-Cheek, costretto ai box per almeno due mesi. Un’assenza che ha spinto Massimiliano Allegri a riconsiderare l’architettura della mediana, smentendo gli scettici che dubitavano della coesistenza tra il giovane svizzero e il carisma intramontabile di Luka Modric. 🔗 Leggi su Milanzone.it

Il Milan ha deciso di puntare tutto con una formazione offensiva, dopo aver recuperato Leao, Pulisic, Füllkrug e Gimenez, tutti pienamente disponibili.

