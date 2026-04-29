Milan | rivoluzione in attacco

Il club rossonero sta pianificando un cambiamento significativo nel settore offensivo in vista della prossima stagione. Dopo le recenti valutazioni sulle prestazioni degli attaccanti, l’allenatore ha comunicato alla dirigenza la volontà di intervenire con nuove scelte per migliorare la rosa. La società sta valutando diverse opzioni e si sta muovendo per attuare questa trasformazione nel reparto avanzato.

ll Milan si prepara a una vera e propria rivoluzione nel reparto offensivo per la stagione 202627. Massimiliano Allegri ha espresso chiaramente la sua insoddisfazione per il rendimento attuale degli attaccanti e ha chiesto alla dirigenza un cambio radicale. Con la sola eccezione di Christian Pulisic (che resta l’unico elemento potenzialmente confermato), quasi tutto il reparto è sul mercato. Rafael Leao è uno dei principali indiziati a lasciare Milanello. Il portoghese, dopo stagioni altalenanti, ha attirato l’interesse del Manchester United, che sarebbe disposto a investire pesantemente per portarlo in Premier League. Il Milan, dal canto suo, fissa il prezzo a non meno di 50 milioni di euro cash, senza sconti.🔗 Leggi su Dailymilan.it

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Milan - Allegri prepara la rivoluzione in attacco

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