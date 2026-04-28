Calciomercato Milan rivoluzione in attacco | almeno tre giocatori partiranno sicuramente

Il Milan si prepara a cambiare radicalmente il reparto offensivo durante la prossima sessione di mercato estiva. Almeno tre giocatori sono destinati a lasciare la squadra, secondo fonti vicine alla società. La rosa attuale, guidata dall’allenatore Massimiliano Allegri nella stagione 2025-2026, non ha soddisfatto le aspettative e si stanno programmando le operazioni di cessione. La società sta valutando le strategie per rafforzare l’attacco e affrontare la nuova stagione.

Sono piuttosto deludenti i numeri dell'attacco del Milan in questa stagione: motivo per cui, con il prossimo calciomercato estivo, più della metà dell'attuale reparto rischia di essere spazzato via dalle operazioni in uscita. Attualmente, il tecnico Massimiliano Allegri può contare su cinque attaccanti: Christian Pulisic, Rafael Leão, Niclas Füllkrug, Christopher Nkunku e Santiago Giménez: di questi, partiranno almeno in tre. Di chi stiamo parlando? Partiamo da una certezza: Füllkrug, giunto in prestito gratuito con diritto di riscatto a 5 milioni di euro dal West Ham, non sarà confermato. Tornerà a Londra per fine prestito. Appena un gol (a metà gennaio contro il Lecce) in 17 presenze (per 564' sul terreno di gioco) e soltanto 3 partite da titolare per il tedesco classe 1993.🔗 Leggi su Pianetamilan.it © Pianetamilan.it - Calciomercato Milan, rivoluzione in attacco: almeno tre giocatori partiranno sicuramente CALCIOMERCATO MILAN I DUE COLPI A PARAMETRO ZERO Notizie correlate Calciomercato Milan, rivoluzione estiva in attacco? Pronto al super colpo per il repartoCalciomercato Milan, continua la stagione dei rossoneri: per la squadra di Massimiliano il chiaro obiettivo di tornare in Europa nella prossima... Calciomercato Milan, tre giocatori vicini al rinnovo: tutti i dettagli dei nuovi contrattiChiuso il 15 dicembre 2025 il rinnovo di contratto di Alexis Saelemaekers e il 31 gennaio 2026 quello di Mike Maignan (per entrambi la nuova scadenza... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Edicola - ?? Il Milan punta Sorloth, Koopmeiners verso l'addio alla Juventus; Milan, rivoluzione sul mercato in attacco: spuntano Goncalo Ramos e Igor Thiago; Milan, attacco in crisi: serve una rivoluzione; Calciomercato Milan, tutto l'attacco in vendita: il punto. Milan, rivoluzione sul mercato in attacco: spuntano Goncalo Ramos e Igor ThiagoRivoluzione in vista sul mercato in attacco del Milan per la prossima stagione. Nessuna delle 5 punte attualmente in rosa (Fullkrug, Gimenez, Leao, Nkunku e Pulisic) può dirsi sicura di rimanere. L'al ... calciomercato.com Calciomercato Milan News | Da Gimenez a Pulisc tutto l’attacco è sul mercato (24 aprile 2026)Il calciomercato Milan si prepara ad una rivoluzione in attacco con il possibile addio di Christian Pulisic e quello certo di Santiago Gimenez ... ilsussidiario.net #Calciomercato, @NicoSchira: “Osservatore del @acmilan al ‘Franchi’ per il centrocampista #IsmaelKone” - #Mercato #ACMilan #Milan #SempreMilan #Kone #transfers x.com Leon Goretzka si avvicina al AC Milan Ecco le ultime #news di #calciomercato sul tedesco nell'articolo al primo commento facebook