Rivoluzione a centrocampo per il Milan-Como un solo posto ancora in ballo in attacco
Il Milan ha deciso di cambiare formazione per la partita contro il Como, puntando su un centrocampo più dinamico dopo le ultime prestazioni altalenanti. La scelta nasce dalla volontà di migliorare il possesso palla e la capacità di ripartire rapidamente. Restano ancora da decidere gli ultimi dettagli in attacco, dove c’è solo un posto disponibile.
Il Milan si prepara ad affrontare il Como orientando la formazione verso un centrocampo più reattivo e una difesa affidabile. L'obiettivo è mantenere alto il registro fisico, favorire movimenti incisivi e garantire solidità nelle fasi di non possesso, affidandosi a una gestione attenta delle risorse disponibili e a una linea mediana capace di alternare dinamismo e controllo. Con l'assenza di Rabiot per squalifica, la logica di squadra privilegia una coppia centrale guidata da Samuele Ricci e da una figura emergente pronta a sfruttare l'occasione. Ardon Jashari è in crescita e si posiziona come naturale contendente per un posto da titolare, entrando di diritto nel confronto con Fofana per una maglia da schierare dall'inizio.
Milan Como, Allegri rompe gli indugi: rivoluzione in mediana e un solo ballottaggio ancora aperto in attaccoMassimiliano Allegri ha deciso di cambiare drasticamente la formazione del Milan contro il Como, a causa delle recenti prestazioni deludenti.
