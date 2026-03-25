Negli ultimi giorni si sono intensificate le voci riguardo all’interesse della Juventus per l’attaccante olandese, attualmente in prestito. Zirkzee sarebbe considerato come possibile alternativa nel caso in cui l’affare con il grande nome francese non andasse in porto. Le trattative tra il club e il calciatore sono ancora in corso, senza comunicazioni ufficiali finora.

Zirkzee Juventus, le indiscrezioni svelano l’interesse per Joshua Zirkzee: è l’opzione principale se sfumasse l’assalto al bomber francese. La Juventus programma minuziosamente le proprie mosse per la prossima sessione estiva. Secondo le indiscrezioni riportate dal quotidiano Tuttosport, la dirigenza sta sondando diversi profili per rinforzare pesantemente il reparto offensivo. L’obiettivo è consegnare a Luciano Spalletti un centravanti moderno, capace di dominare sul campo per tutti i novanta minuti. Tra i nomi appuntati spicca quello di Joshua Zirkzee, un attaccante che ha dimostrato grandissime qualità tecniche e un’ottima visione. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

© Juventusnews24.com - Zirkzee Juventus, rispunta anche l’olandese per l’attacco del futuro: è l’alternativa a quel grande nome. Gli aggiornamenti

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