Juve prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan | Spalletti spera nel recupero di questo giocatore Le ultime sui bianconeri

La squadra di calcio continua la preparazione in vista della partita contro il Milan. L’allenatore sta valutando la possibilità di inserire dall’inizio il giocatore Yildiz, sperando che possa recuperare in tempo. Le sessioni di allenamento si svolgono regolarmente e si concentra sulle strategie di gioco. Nessun altro dettaglio è stato ancora comunicato ufficialmente riguardo alla formazione definitiva o alle condizioni dei singoli giocatori.

di Francesco Spagnolo Juve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan. Spalletti spera di poter schierare dall’inizio Yildiz. Probabile anche il recupero di Thuram. Nel quartier generale della Continassa, il concetto di allenamento invisibile è diventato un mantra per la Juve. Non si tratta solo di ciò che accade sul campo, ma di come il gruppo gestisce il recupero fisico e mentale tra una sfida e l’altra. Dopo il riposo concesso da Luciano Spalletti, la Juventus ha ripreso i lavori con un obiettivo chiaro: preparare nei minimi dettagli il big match di domenica sera a San Siro contro il Milan. Il tema centrale in casa Juventus riguarda le condizioni di Kenan Yildiz.🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan: Spalletti spera nel recupero di questo giocatore. Le ultime sui bianconeri Notizie correlate Roma Juve, Spalletti deve valutare questo giocatore per la trasferta dell’Olimpico. Le ultimissime sui bianconeridi Redazione JuventusNews24Roma Juve, Bremer verso il rientro da titolare all’Olimpico. Celik Juve, il turco resta un obiettivo dei bianconeri. La Roma spera nel rinnovo, ma c’è distanza. Le ultimeCalciomercato Juve LIVE: Kolo Muani, ritorno di fiamma? Osimhen ammicca ai bianconeri Celik Juventus: il turco piace molto a Spalletti, ma attenzione... Contenuti e approfondimenti Temi più discussi: Comolli: Il mercato della Juve sarà ambizioso, comunque vada la corsa Champions; La maglia, gli ex compagni: la Juve ricorda Manninger il portiere morto in un incidente d’auto; La Juve blinda Locatelli, Gasp ritrova Mancini, i parziali di Champions: le top news delle 22; Qui Milan - Rossoneri in campo: Fofana si allena in gruppo, con la Juve ci sarà. Juve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan: Spalletti spera nel recupero di questo giocatore. Le ultime sui bianconeriJuve, prosegue la preparazione per la sfida contro il Milan. Spalletti spera di poter schierare dall’inizio Yildiz. Probabile anche il recupero di Thuram Nel quartier generale della Continassa, il ... juventusnews24.com Qui Milan - Rossoneri in campo: Fofana si allena in gruppo, con la Juve ci saràProsegue la preparazione del Milan in vista del big match contro la Juventus, in programma a San Siro domenica 26 aprile alle 20:45. La squadra si è allenata regolarmente a Milanello, in ... tuttojuve.com La #Juve continua a essere attiva sul fronte #KoloMuani. È uno degli attaccanti nella lista della dirigenza. Può andare via dal #Psg per 30mln €. x.com Novità importante per quanto riguarda #Lewandowski, l'agente del calciatore assisterà a #MilanJuve domenica sera Secondo quanto riferito da SportMediaset, non è da escludere un incontro e una offerta da parte dei bianconeri La notizia completa al pri - facebook.com facebook