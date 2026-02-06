Akimova | Preparazione intensa per la sfida Novara-Milano

Questa sera si gioca una delle partite più attese del campionato di volley femminile. Novara e Milano si affrontano in una sfida che potrebbe decidere molto in classifica. Le due squadre arrivano pronte, con allenamenti intensi nelle ultime settimane. Le giocatrici sono determinante a dimostrare il loro valore sul campo. La partita si presenta come un banco di prova importante per entrambe.

Domenica 8 febbraio, alle ore 16:00, il Pala Igor ospita il big match tra Numia Vero Volley Milano e Igor Gorgonzola Novara. L’impegno, già sold out, chiude una settimana segnata dall’impegno in CEV Champions League e prepara una sfida cruciale in chiave classifica. Nel decimo turno di ritorno della Serie A1 Tigotà, le ragazze guidate da coach Lavarini mirano al settimo successo consecutivo in campionato e proveranno a spezzare il tabù Novara, dove l’ultima vittoria risale al 12 novembre 2023. Dalla parte opposta, la Igor Gorgonzola arriva da due vittorie consecutive in campionato e occupa la quinta posizione con 46 punti, sperando di avanzare grazie a Tolok e al nuovo innesto Van Avermaet. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

