Il Milan ha svolto oggi nel pomeriggio l’allenamento a Milanello. La seduta si è svolta alla presenza dei giocatori e sotto la guida dell’allenatore Massimiliano Allegri. La squadra si prepara in vista della partita di domenica pomeriggio contro il Sassuolo. Nessuna comunicazione ufficiale riguardo a eventuali assenze o variazioni rispetto alla consueta routine di allenamento.

Dopo il pareggio a reti bianche contro la Juventus dell'ultimo weekend di campionato, Massimiliano Allegri, allenatore del Milan, aveva concesso un lunedì di riposo alla sua squadra. Mike Maignan e compagni, dunque, si sono ritrovati ieri pomeriggio, nel centro sportivo di Milanello, per iniziare a preparare Sassuolo-Milan, partita della 35^ giornata della Serie A 2025-2026 in programma domenica 3 maggio alle ore 15:00 al 'Mapei Stadium' di Reggio Emilia. Ieri Allegri - sotto gli occhi del direttore sportivo Igli Tare - ha riguardato con i suoi calciatori tutti gli aspetti di Milan-Juventus, positivi e negativi. Ha iniziato poi la settimana con un allenamento atletico e dedicato alla parte tecnica.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, oggi allenamento pomeridiano a Milanello: domenica pomeriggio c’è il Sassuolo

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