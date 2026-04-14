Milan | annullato l’allenamento pomeridiano

Il Milan ha effettuato solo l’allenamento mattutino nel centro sportivo di Milanello martedì 14 aprile 2026, annullando quello pomeridiano. La squadra si è allenata come di consueto nella sessione mattutina, ma non si sono svolti allenamenti nel pomeriggio. La decisione di annullare l’allenamento pomeridiano è stata comunicata ufficialmente dalla società. Nessuna spiegazione ufficiale è stata fornita riguardo a questa modifica alla routine abituale.

Nella giornata di martedì 14 aprile 2026, il Milan ha svolto solo l’allenamento mattutino a Milanello. Massimiliano Allegri ha deciso di cancellare la seduta pomeridiana dopo una riunione con lo staff e la prima parte di lavoro sul campo, concedendo ai giocatori un pomeriggio di riposo. La scelta arriva in un momento delicato della stagione, con la squadra reduce da risultati altalenanti e con la necessità di gestire al meglio le energie in vista delle prossime sfide di campionato. Secondo le indiscrezioni, durante la mattinata i rossoneri hanno lavorato soprattutto sul piano tattico, con prove di 3-5-2, il modulo che Allegri sembra intenzionato a riproporre per la trasferta di Verona.🔗 Leggi su Dailymilan.it © Dailymilan.it - Milan: annullato l’allenamento pomeridiano Ternana a rischio esclusione dal campionato: calciatori rimandati a casa e allenamento annullatoLa Ternana è entrata ufficialmente in liquidazione volontaria dopo la decisione dell’assemblea dei soci. Leggi anche: Caos nella Ternana: società in liquidazione volontaria e allenamento annullato. I calciatori: “Non sappiamo nulla, situazione assurda”