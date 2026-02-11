Allenamento Milan le ultime notizie da Milanello su Saelemaekers e Pulisic

Questa mattina il Milan si è ritrovato a Milanello per una sessione di allenamento. I tifosi erano curiosi di sapere come stessero Pulisic e Saelemaekers, che non avevano giocato nell’ultima partita. La squadra ha lavorato forte sul campo, sperando di recuperare i due giocatori chiave. Restano da capire se saranno disponibili per la prossima sfida.

Venerdì 13 febbraio, alle ore 20:45, alla 'Cetilar Arena' si disputerà Pisa-Milan, partita della 25^ giornata della Serie A 2025-2026 e i rossoneri di Massimiliano Allegri stanno preparando al meglio questa sfida nel centro sportivo di Milanello. Stamattina, infatti, allenamento che, per fortuna, ha regalato al tecnico livornese una bella notizia. Christian Pulisic, dopo giorni di lavoro differenziato, è tornato ad allenarsi in gruppo. Pulisic, che ha saltato Bologna-Milan, si è allenato per vari giorni a parte per via di una borsite all'ileopsoas che lo ha fortemente limitato. In mattinata, però, è tornato a lavorare con i compagni.

