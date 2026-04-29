Dopo una sola stagione, l’avventura di Christopher Nkunku al Milan sembra essere arrivata al termine. Il giocatore, arrivato con grandi aspettative, non ha raggiunto i risultati sperati e ora si cerca di definire le condizioni per il suo addio. È stato stabilito un prezzo per la cessione, chiudendo così il capitolo della sua esperienza in maglia rossonera.

L’avventura di Christopher Nkunku al Milan sembra essere scivolata verso i titoli di coda dopo appena una stagione, segnata da un rendimento ben lontano dalle aspettative che avevano accompagnato il suo sbarco in Italia. Come riferisce il Corriere dello Sport, la dirigenza rossonera avrebbe deciso di mettere alla porta il fantasista francese, non più considerato parte integrante del progetto tecnico futuro a causa di una tenuta fisica precaria e di un adattamento tattico mai realmente sbocciato. Il club meneghino, che soltanto un anno fa aveva investito la cifra record di 38 milioni di euro più 4 di bonus per prelevarlo dal Chelsea, punta ora a monetizzare la sua partenza fissando il prezzo del cartellino a 30 milioni di euro.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, Nkunku al capolinea: fissato il prezzo per l’addio

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