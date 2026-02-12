Juventus Gatti ai saluti | fissato il prezzo per l’addio

Federico Gatti è ufficialmente sul mercato. La Juventus ha deciso di venderlo e ha già stabilito il prezzo per il suo addio. Il difensore, che aveva trovato poco spazio dopo il ritorno dall’infortunio, ora potrebbe lasciare Torino. La società ha preso questa decisione e cerca una nuova squadra per Gatti. Nei prossimi giorni si saprà quale sarà la destinazione del difensore.

Federico Gatti è sul mercato. La Juventus ha rotto gli indugi sul futuro del centrale difensivo, scivolato ai margini delle rotazioni di Luciano Spalletti dopo il rientro dall’infortunio al ginocchio. Con una sola presenza da titolare in Coppa Italia da gennaio a oggi, l’ex Frosinone non è più considerato intoccabile, spingendo la dirigenza alla Continassa a fissare il prezzo per l’addio estivo: serviranno 25 milioni di euro per strappare il calciatore ai bianconeri. Nonostante il rinnovo firmato lo scorso anno con scadenza 2030, il pesante ingaggio da 3,1 milioni di euro netti a stagione rende Gatti un elemento di lusso per la panchina, convincendo la società a puntare su profili più giovani e futuribili. 🔗 Leggi su Stilejuventus.com © Stilejuventus.com - Juventus, Gatti ai saluti: fissato il prezzo per l’addio Approfondimenti su Juventus Gatti Lang Napoli, addio a gennaio? I partenopei hanno fissato il prezzo per l’esterno. Le ultimissime sul suo futuro Chiesa Juventus, l’esterno spinge per tornare: il prezzo fissato dal Liverpool e cosa filtra dalla Continassa Federico Chiesa desidera tornare alla Juventus, esprimendo la volontà di riavvicinarsi ai bianconeri. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. #JUVENTUS, Federico #GATTI al JMedical per le visite dopo il problema al ginocchio Ultime notizie su Juventus Gatti Juve, Vlahovic ai saluti: la strategia di ComolliTORINO - La Juve entra nel futuro ma gli obiettivi restano quelli di sempre. La mia priorità è vincere, non riesco a pensare ad altro: parole e musica di Damien Comolli, ora ufficialmente ad del ... corrieredellosport.it Juve, Kostic verso l'addio: sondaggi di Napoli e Atletico Madrid, le condizioniL`avventura di Filip Kostic alla Juventus potrebbe essere ai titoli di coda. Il serbo ex Eintracht Francoforte non è considerato incedibile nel nuovo corso targato. calciomercato.com Milan-Gatti, c’è stata la telefonata di Allegri! “C'è stata anche la telefonata di Max Allegri per capire la situazione, ma poi non c’è stata unanimità nel mondo Milan per procedere con un’offerta scritta alla Juventus per Gatti che continua ad avere la stima del tecn - facebook.com facebook #Juve, #Gatti saluta Le ultime sul difensore x.com

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.