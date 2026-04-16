Juve-Koopmeiners gelo totale | fissato il prezzo per l’addio immediato

La trattativa tra il centrocampista olandese e la società juventina si è arenata, con il giocatore ora considerato fuori dal progetto tecnico. Nelle ultime settimane, il suo ruolo è stato ridimensionato e le possibilità di una cessione immediata sono state confermate. È stato stabilito un prezzo di vendita, aprendo la strada a una possibile partenza del calciatore nelle prossime settimane. La decisione si inserisce in un contesto di cambiamenti nella rosa bianconera.

Teun Koopmeiners e la Juventus sono arrivati al bivio più freddo della stagione. Tra i corridoi della Continassa a Torino, il vento è cambiato: l’olandese, sbarcato con l’aura dell’investimento risolutivo, è finito ai margini del progetto tattico di Luciano Spalletti. La notizia, filtrata nelle ultime ore, è un segnale di rottura netto: la società ha fissato il prezzo a 30 milioni di euro per evitare una sanguinosa minusvalenza a bilancio. Non è solo una questione di numeri, ma di un feeling mai sbocciato sotto la Mole. Se il rinnovo di Locatelli ha blindato l’anima della squadra, la messa sul mercato di Koopmeiners ne rappresenta il sacrificio necessario.🔗 Leggi su Stilejuventus.com Notizie correlate Koopmeiners via dalla Juve? Non solo il Galatasaray, sulle sue tracce anche la Roma: fissato il prezzo per evitare minusvalenzedi Redazione JuventusNews24Koopmeiners vai dalla Juve? Il futuro del centrocampista olandese è in bilico tra la permanenza a Torino e le sirene di... Koopmeiners Juve, prove di addio? Roma e Galatasaray all’assalto. La Juve fissa il prezzo! I dettagliGoretzka accende il derby di mercato! Milan e Inter sulle sue tracce: il nodo stipendio al centro della trattativa Koopmeiners Juve, prove di addio?... Panoramica sull’argomento Juve, Koopmeiners può partire: i bianconeri vogliono 30 milioniTeun Koopmeiners, centrocampista classe 1998 della nazionale olandese, sarebbe tra i cedibili in casa Juventus in vista della prossima stagione. Come riportato dal Corriere dello Sport, ... tuttojuve.com Juventus, Koopmeiners si gioca tutto: l’esame Spalletti, la sfida all’Atalanta, il nuovo ruolo e gli scenariKoopmeiners titolare contro l’Atalanta: l'olandese si gioca il futuro alla Juventus tra nuovo ruolo, l'esame Spalletti e i possibili scenari di mercato. sport.virgilio.it