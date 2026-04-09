Fratelli d’Italia ha depositato una mozione per bloccare la vendita dello stadio di San Siro, coinvolgendo le squadre di calcio di Milano. La proposta mira ad annullare l’accordo che prevede la cessione dell’impianto a club di calcio di serie A. La questione riguarda l’eventuale trasferimento di proprietà e le decisioni prese finora in merito alla gestione dell’area sportiva. La vicenda ha suscitato reazioni tra le parti interessate e i cittadini.

Continua la saga infinita legata alla vendita di 'San Siro'. Durante il Consiglio Comunale odierno, come riferito da 'Calcio & Finanza', Fratelli d'Italia, il partito della Premier Giorgia Meloni, ha presentato una mozione in cui si chiede di annullare la delibera votata dal consiglio comunale sulla vendita di 'San Siro' e le aree circostanti a Milan e Inter, in virtù dell'indagine aperta sull'iter della cessione. L'iniziativa, che dovrebbe approdare in aula entro una decina di giorni, è stata illustrata in conferenza stampa alla presenza di diversi consiglieri e del coordinatore cittadino Simone Orlandi. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Vendita San Siro nel mirino di Fratelli d’Italia: presentata mozione per annullare la cessione a Milan e Inter

Inchiesta su San Siro: FdI, mozione per annullare la vendita dello stadioUna mozione (che, se approvata, sarebbe impegnativa) per chiedere l'annullamento in autotutela della delibera di fine settembre 2025 con cui il...

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San Siro, vendita stadio a Milan e Inter: 9 indagati per turbativa d'astaSono stati perquisiti telefoni e documenti anche a Palazzo Marino nell' ambito dell’inchiesta sulla vendita di San Siro, che era stata aperta a seguito di un esposto del 'Comitato Sì Meazza'. L'inchie ... sport.sky.it

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San Siro, Fratelli d'Italia all'attacco: presentata oggi una mozione per annullare la vendita a Inter e Milan. Inoltre, vengono chieste nuovamente le dimissioni del sindaco Giuseppe Sala x.com

#PassioneStadiFOCUS L'INDAGINE SULLA VENDITA DI SAN SIRO Ci rompe un pò le scatole fare questi post ma non possiamo nemmeno ignorarne l'esistenza: la questione della vendita ( o meglio, della possibile cessione ) di SAN SIRO è un te - facebook.com facebook