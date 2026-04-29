' Milan Longevity Summit' ecosistema per scienza imprese e società

Il 'Milan Longevity Summit' torna a Roma dopo le prime due edizioni che hanno riscosso successo. L’evento riunisce esperti, aziende e rappresentanti istituzionali per discutere di innovazioni nel campo della longevità e della salute. La manifestazione si svolge in un contesto dedicato alla promozione della collaborazione tra diversi settori, con l’obiettivo di approfondire tematiche legate alla ricerca scientifica e alle applicazioni nel settore sanitario.

Roma, 29 apr. (Adnkronos Salute) - Dopo il successo delle prime due edizioni, torna il ‘Milan Longevity Summit' - dal 20 al 23 maggio al MiCo di Milano - con un nuovo concept: “One Health”, una prospettiva integrata che mette in relazione salute umana, ambientale ed economica per ridisegnare il futuro della longevità. Le precedenti edizioni hanno coinvolto migliaia di partecipanti, enti di ricerca, imprese e istituzioni – con oltre 80 Longevity Labs aperti al pubblico e più di 8mila presenze – consolidando il Summit come piattaforma di riferimento nel dibattito sulla longevità. In uno scenario in cui fino all'80% delle malattie...🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - 'Milan Longevity Summit' ecosistema per scienza, imprese e società Notizie correlate Leggi anche: Vivere più a lungo non basta: al Milan Longevity Summit Nicola Marino spiega cosa conta davvero per la longevità ‘Ecosistema del farmaco’, la salute tra scienza, equità e geopolitica“Vogliamo una società in cui la cura è un privilegio o un diritto condiviso? In cui la salute segue il mercato o piuttosto orienta le scelte del... Altri aggiornamenti Temi più discussi: Milan Longevity Summit 2026, a Milano quattro giorni per ridisegnare il futuro della longevità; Milan Longevity Summit 2026: il programma tra scienza, impresa e società; La silver economy cambia le regole del gioco; Milano ospita il Summit che ripensa la longevità. Milan Longevity Summit 2026, a Milano quattro giorni per ridisegnare il futuro della longevitàMilano si prepara a diventare per quattro giorni un laboratorio internazionale sulla longevità. Dal 20 al 23 maggio, all’Allianz MiCo, torna il Milan Longevity Summit, terza edizione di un appuntament ... farmacista33.it Longevity Summit, a Milano quattro giorni per ridisegnare la salute globale. Il programma dell’edizione 2026Vivere più a lungo è già realtà per molti. Vivere meglio è la sfida che resta aperta. Dal 20 al 23 maggio all'Allianz MiCo di Milano si terrà il ... dica33.it Vivere più a lungo non basta: al Milan Longevity Summit Nicola Marino spiega cosa conta davvero per la longevità - facebook.com facebook Vivere più a lungo non basta: al Milan Longevity Summit Nicola Marino spiega cosa conta davvero per la longevità x.com