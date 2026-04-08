‘Ecosistema del farmaco’ la salute tra scienza equità e geopolitica

Nella Biblioteca del Senato è stato presentato un libro scritto da Federico Serra e Claudio Cricelli che analizza il rapporto tra salute, scienza, equità e geopolitica nel settore farmaceutico. L'opera affronta le sfide legate alla distribuzione dei farmaci, ai processi di innovazione e alle questioni di accesso alle cure. La discussione ha coinvolto esperti e rappresentanti del settore, evidenziando gli aspetti principali di un tema complesso e attuale.

“Vogliamo una società in cui la cura è un privilegio o un diritto condiviso? In cui la salute segue il mercato o piuttosto orienta le scelte del mercato?“. Domande lecite quelle di Federico Serra, membro del Royal Institute on International Affairs, a cui risponde nel libro“Ecosistema del farmaco“, scritto a quattro mani con Claudio Cricelli, Presidente emerito della Società Italiana dei Medici di Medicina Generale e delle Cure Primarie. “Il farmaco rappresenta un importantissimo anello nella geopolitica della salute“, sottolinea Serratranchant, mettendo dunque in correlazione l’accesso alle cure con gli sconvolgimenti globali. In questo senso, secondo il professore le crisi energetiche ci ricordano drammaticamentequanto la salute possa giocare un ruolo fondamentale nei delicati equilibri sociali. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - ‘Ecosistema del farmaco’, la salute tra scienza, equità e geopolitica Salute globale e geopolitica. L’Africa tra Usa, Cina e il dilemma UeLa salute in Africa è diventata un terreno di confronto strategico tra le grandi potenze. Contrasto alla povertà sanitaria: presentati i risultati del progetto “Equità nella salute”LECCE - Un bilancio di attività, servizi attivati e una rete territoriale sempre più strutturata per garantire l'accesso ai servizi sanitari e socio... Temi più discussi: Sergio Marullo di Condojanni: All'Angelini Industries formiamo talenti per la tecnologia futura; Da un incidente alla startup sulla salute passando per Expo. La storia del 20enne Lorenzo Fiore; L'incredibile truffa dell'Everest: turisti intossicati dalle guide per incassare dalle assicurazioni - Vale Tutto; Bahamas allarme squali contaminati da cocaina traffici di droga minacciano ecosistema marino. Cancro. Rompere l’ecosistema tumorale per superare la resistenza ai farmaciEsperti di fama mondiale al 7° workshop di oncologia traslazionale promosso all’Istituto Nazionale Tumori Regina Elena (IRE). Dalla combinazione di farmaci alla biopsia liquida, dagli organoidi ... quotidianosanita.it Farmaci: Gemmato, valutare uso fascicolo sanitario elettronico per rimborsoLa proposta in occasione del Data Summit in corso a Roma (Il Sole 24 Ore Radiocor) - Roma, 25 mar - 'Il fascicolo sanitario elettronico, ... ilsole24ore.com #8aprile - Biblioteca del #Senato Il Presidente del #Cnr Andrea Lenzi partecipa alla presentazione del libro 'Ecosistema del farmaco. Scienza, potere e futuro del farmaco nella geopolitica della salute globale" a cura di Claudio Cricelli e Federico Serra cnr. x.com ANZIO - PINETE IN PERICOLO: UNA SFIDA TERRITORIALE L’ecosistema del litorale e delle aree verdi del territorio anziate è al centro di un appuntamento pensato per affrontare una criticità sempre più urgente: il contrasto alla Cocciniglia tartaruga, uno dei - facebook.com facebook