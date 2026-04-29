Il Milan ha presentato un’offerta di 3 milioni di euro all’anno più bonus per il difensore spagnolo, che si avvicina alle sue richieste. Contemporaneamente, il club sta avanzando nelle trattative per portare a termine l’acquisto di Goretzka, che sembra molto vicino a vestire la maglia rossonera. Le due operazioni sono al centro delle notizie di mercato di questa settimana.

I (giusti) passi in avanti con Gila e il suo agente ci sono già stati. A tempo debito, ovvero dopo la finale di Coppa Italia del 13 maggio, ci sarà anche il primo approccio ufficiale con la Lazio. La trattativa per portare il difensore spagnolo a Milanello non è facile, ma il Milan proverà in ogni modo a vincere la concorrenza agguerrita soprattutto di Juventus e Napoli, ma anche dell’Inter. Da via Aldo Rossi filtra un input: no ad aste che farebbero lievitare verso l’alto il prezzo dell’ex Real Madrid, ma al tempo stesso l’idea è quella di fare il possibile per fargli indossare la maglia rossonera. Per lui è pronto un contratto di quattro anni più uno di opzione che partirà da una base di 3 milioni più bonus e salirà come parte fissa anno dopo anno.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan, l'offerta per Gila è quella giusta: 3 milioni all'anno. E Goretzka a un passo

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