Calciomercato Milan | Gila Goretzka Vlahovic e non solo … Tare vuole questi altri tre top

Il Milan non si ferma nemmeno dopo la chiusura del mercato estivo. Igli Tare, il direttore sportivo, ha già in mente altri tre grandi colpi per rafforzare la squadra nel 2026. Nonostante le trattative siano ancora in fase iniziale, il club punta a portare a casa top player come Gila, Goretzka e Vlahovic, cercando di puntellare ulteriormente la rosa. La strada è lunga, ma i rossoneri non vogliono lasciare nulla al caso.

La sessione invernale di calciomercato è terminata da pochi giorni, ma in casa Milan non si smette mai di lavorare in ottica futura. Nella stagione 2026-2027, in vista del ritorno del Diavolo in Europa (preferibilmente Champions League.), servirà una rosa ben più larga di quella attuale. Il direttore sportivo Igli Tare e l'allenatore Massimiliano Allegri pensano ad inserire sei nuovi giocatori nell'organico, due colpi per reparto. Farà eccezione soltanto la porta, visto che, con il rinnovo di Mike Maignan, il Milan dietro è blindato. Nelle seguenti schede, ecco tutti i movimenti che vuole fare il Milan con nomi e cognomi degli obiettivi prioritari. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Il Milan punta a rinforzare l’attacco in vista della prossima stagione.

Le principali novità del calciomercato del Milan in questa giornata di lunedì 29 dicembre 2025 riguardano l’interesse di Igli Tare per Gila della Lazio, con possibilità di un trasferimento già a gennaio.

