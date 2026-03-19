Milan da Champions | assalto a Goretzka e Gila per il salto di qualità

Il Milan di Massimiliano Allegri sta preparando un nuovo ciclo e sta considerando acquisti importanti per rafforzare la squadra in vista della prossima Champions League. Tra i nomi in lista ci sono Goretzka e Gila, due giocatori che potrebbero contribuire al salto di qualità richiesto dalla società. La società rossonera sta facendo valutazioni e studi sulle possibili operazioni di mercato.

Il Milan di Massimiliano Allegri rompe gli indugi e pianifica il restyling per il ritorno in Champions League, puntando su un instant-team di caratura mondiale. Nonostante il passo falso contro la Lazio, la dirigenza rossonera ha individuato in Leon Goretzka l’obiettivo prioritario per innalzare il tasso di internazionalità della mediana. Il centrocampista tedesco, in scadenza con il Bayern Monaco a giugno, è il profilo scelto per completare un reparto che vedrebbe il classe ’95 agire al fianco di Modric e Rabiot. L’operazione resta complessa a causa dell’ingaggio monstre da 18 milioni lordi percepito in Baviera: il DS Igli Tare punta a scardinare la concorrenza della Juventus offrendo un triennale da 5 milioni netti più bonus, facendo leva sulla centralità del progetto tecnico. 🔗 Leggi su Milanzone.it

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