Di Marzio su Leao | Se arrivassero proposte il Milan ci penserebbe | non è incedibile

Rafael Leao, attaccante del Milan dal 2019, è finito al centro delle attenzioni dopo i fischi ricevuti durante la recente partita contro l'Udinese. Le voci di un possibile trasferimento si sono fatte più insistenti, con fonti vicine al club che hanno confermato come eventuali offerte sarebbero valutate attentamente dalla società, senza considerare il giocatore come incedibile. La situazione potrebbe evolversi nel prossimo mercato estivo.

Sta vivendo una stagione tormentata Rafael Leao, attaccante giunto al Milan nell'estate 2019 che, con il passare degli anni, è diventato un senatore della squadra rossonera e il giocatore più pagato dell'intera rosa. Quest'anno ha dovuto cambiare ruolo (da esterno offensivo in un 4-2-3-1 a prima o seconda punta in un 3-5-2) e ha dovuto anche pagare dazio a due infortuni. Il primo, quello al muscolo soleo del polpaccio, smaltito in un mese e mezzo tra agosto e settembre. Il secondo, invece, il continuo fastidio all'adduttore sfociato in un principio di pubalgia rimediato a dicembre, è tutto fuorché un ricordo. Leao, ad ogni modo, ha sempre dato disponibilità per giocare al tecnico Massimiliano Allegri, anche quando non in perfette condizioni fisiche.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

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