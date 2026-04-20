Oggi a Milano si sono fatte strada diverse notizie, tra cui le dichiarazioni di Malagò su Allegri e aggiornamenti sul calciomercato riguardanti Gila. Inoltre, sono state riportate le ultime parole di Bartesaghi su vari temi. Questi sono i principali fatti che hanno caratterizzato la giornata, offrendo uno sguardo sulle vicende sportive e legali che coinvolgono figure e operazioni nel mondo del calcio.

Nella giornata di oggi si è parlato molto del Milan di Allegri: dopo la vittoria di ieri pomeriggio contro il Verona, la Champions è più vicina. Ma nelle ultime ore, a far parlare sono state le dichiarazioni di Malagò sul tecnico rossonero e quelle di Davide Bartesaghi. Ma non solo, anche tanto mercato con importanti novità su Gila e il futuro di Füllkrug. Ecco, dunque, le migliori notizie pubblicate sul sito PianetaMilan.it nella giornata di oggi, lunedì 20 aprile 2026. Oggi si è tenuto in Lega Serie A un'assemblea a cui ha partecipato anche Giovanni Malagò. Si è trattato di un incontro con i club in merito alla sua possibile candidatura per diventare Presidente FIGC il prossimo giugno.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, le notizie top di oggi: Malagò su Allegri, novità per Gila e le parole di Bartesaghi

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