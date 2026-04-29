Nel corso della stagione, il giocatore statunitense ha registrato un inizio molto positivo, segnando otto reti in campionato, con l’ultima realizzata a fine dicembre contro il Verona. Dopo questa fase, però, è scomparso dalle partite ufficiali, lasciando spazio a incertezze riguardo al suo ruolo e alle sue condizioni fisiche. La sua presenza futura nel club dipenderà anche dall’evoluzione della sua forma e dalle decisioni legate al prossimo Mondiale.

Il grande enigma dell’attuale stagione rossonera riguarda Christian Pulisic, sparito dai radar dopo i primi mesi da assoluto protagonista, in cui aveva siglato 8 reti in campionato, l’ultima risalente al 28 dicembre scorso contro il Verona. Un 2026 incolore per Capitan America, come confermato anche dall’ultima prestazione casalinga contro la Juventus, emblematica del suo attuale stato di forma. Questo lungo digiuno ha portato l’americano a eguagliare il suo peggior record personale: sedici partite consecutiva a secco, già registrate ai tempi del Chelsea nella stagione 20222023. Le parole di Allegri e la poca intesa con Rafa Leao. All’interno dello spogliatoio, secondo il Corriere dello Sport, si parla di un giocatore con un importante blocco mentale e il morale basso, complice la lunga assenza dal gol.🔗 Leggi su Milanzone.it

© Milanzone.it - Milan, incognita Pulisic tra fragilità e nodi tattici: futuro che passa dal Mondiale

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