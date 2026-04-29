Durante la partita tra PSG e Bayern Monaco, Goretzka ha disputato l’intera gara, contribuendo con alcune azioni offensive e difensive. La sua presenza sul campo si è vista in un contesto molto intenso, con ritmi elevati e occasioni da gol da entrambe le parti. I numeri del centrocampista tedesco in quella gara non devono essere interpretati come un indicatore di un rendimento basso, poiché si sono verificati in una partita particolarmente combattuta e ricca di emozioni.

Milan, Goretzka continua a rimanere nel mirino dei rossoneri che starebbero facendo passi in avanti importanti per acquistarlo in estate. Il tedesco classe 1995 potrebbe arrivare come parametro zero, visto che il suo contratto con il Bayern Monaco è in scadenza questo giugno. L'ex Schalke 04 può firmare con chi vuole e probabilmente prenderà una decisione finale prima dei prossimi Mondiali 2026, durante i quali sarà impiegato con la Germania. In stagione ha giocato 28 partite in Bundesliga e 10 in Champions League, partendo da titolare 22 volte in campionato. Per Massimiliano Allegri potrebbe essere un colpo fondamentale per il suo centrocampo (qui tutti i ruoli e le possibilità tattiche).🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Goretzka a ritmi bassi contro il PSG? Non è l’esempio giusto, ecco perché

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