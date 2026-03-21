Juve Milan Primavera 0-0 LIVE | ritmi bassi meglio i rossoneri in avvio

La partita tra Juventus e Milan Primavera si è conclusa con un pareggio a zero, in una sfida caratterizzata da ritmi bassi e poche occasioni da gol. Nella prima metà, i rossoneri hanno mostrato un leggero predominio nel possesso palla, mentre i bianconeri si sono difesi con ordine. La gara, valida per la 31ª giornata di Primavera 1, si è disputata senza alcuna rete segnata.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola. 11? Qualche disattenzione nel reparto arretrato bianconero in questo avvio, ritmi comunque bassi in campo 9? PUNIZIONE JUVE- Tiozzo cerca una soluzione centrale ma nessun compagno interviene sulla traiettoria 7? E’ del Milan il pallino del gioco, la squadra di Padoin deve ancora ingranare 4? OCCASIONE MILAN- Borsani colpevolmente solo, calcia di prima e Huli risponde presente con un bell’intervento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Milan Primavera 0-0 LIVE: ritmi bassi, meglio i rossoneri in avvio Articoli correlati Leggi anche: Juve Verona Primavera 1-0 LIVE: meglio gli ospiti in avvio di frazione Frosinone-Milan 0-0, LIVE Primavera: ritmi ancora molto blandi | PMFrosinone: Rodolfo; Pelosi; Obleac, Ndoye, Ndow, Toci, Molignano, Befani, Colley, Raychev, Cichero. Tutti gli aggiornamenti su Juve Milan Primavera Temi più discussi: La corsa alla vetta della Primavera 1 entra nel vivo: Juve-Milan rinviata, occasione per Sassuolo e Roma; Tabellino partita Milan U20 vs Juventus U20; U20 | Lazio-Juventus | La partita; Viareggio Women's Cup: finale combattuta, la Juventus passa ma le U20 escono a testa alta. Diretta Juventus Milan | Streaming: rossoneri entrati nella lotta salvezza (Primavera, 21 marzo 2026)Analisi della diretta Juventus Milan, presentazione delle squadre, come seguire la partita, probabili formazioni, possibile risultato finale ... ilsussidiario.net Primavera Juve-Milan: orario, diretta, formazioni e dove vedere in tv e streamingIl percorso della Juve U20 continua. Dopo l'incredibile pareggio per 2-2 contro la Lazio, i giovani bianconeri si prepara a sfidare il Milan, match valido per la 31ª giornata del campionato Primavera ... msn.com Primavera 1, Juventus-Milan: segui la diretta con noi! | Live News facebook #Primavera1, le #formazioni ufficiali di #JuventusMilan: #Renna con #Borsani e #Domnitei davanti - #JuveMilan @acmilanyouth #ACMilanPrimavera #MilanPrimavera #MilanYouth x.com