Juve Milan Primavera 0-0 LIVE | ritmi bassi meglio i rossoneri in avvio

Da juventusnews24.com 21 mar 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La partita tra Juventus e Milan Primavera si è conclusa con un pareggio a zero, in una sfida caratterizzata da ritmi bassi e poche occasioni da gol. Nella prima metà, i rossoneri hanno mostrato un leggero predominio nel possesso palla, mentre i bianconeri si sono difesi con ordine. La gara, valida per la 31ª giornata di Primavera 1, si è disputata senza alcuna rete segnata.

di Fabio Zaccaria Juve Milan Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 31ª giornata di Primavera 1 202526. La Juve Primavera torna in campo per non perdere il treno playoff. I bianconeri, reduci dalla pareggio contro la Lazio nel turno precedente, ospitano il Milan a Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Milan Primavera 0-0: sintesi e moviola. 11? Qualche disattenzione nel reparto arretrato bianconero in questo avvio, ritmi comunque bassi in campo 9? PUNIZIONE JUVE- Tiozzo cerca una soluzione centrale ma nessun compagno interviene sulla traiettoria 7? E’ del Milan il pallino del gioco, la squadra di Padoin deve ancora ingranare 4? OCCASIONE MILAN- Borsani colpevolmente solo, calcia di prima e Huli risponde presente con un bell’intervento. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

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