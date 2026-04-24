Dopo un anno, il Milan Futuro si trova alla quinta posizione nel girone di Serie D, senza possibilità di promozione diretta in Serie C. La squadra, composta principalmente da giovani, ha concluso il campionato senza raggiungere i risultati sperati, e attualmente non ci sono notizie ufficiali su eventuali ripescaggi o opportunità di avanzamento. La stagione ha lasciato molte incognite sulla crescita futura del settore giovanile del club.

Che stagione è stata per il Milan Futuro? Dopo 12 mesi, il bilancio è pieno di dubbi: la seconda squadra rossonera è solo quinta nel girone di Serie D e non ha possibilità di salire in Serie C sul campo. I playoff non garantiscono la promozione e l’unica speranza resta il ripescaggio, possibile solo in caso di esclusioni. Intanto, il club valuta positivamente la crescita dei giovani, con talenti come Sardo (2005), Sala (2007) e il giovanissimo Menon (2009) già protagonisti. Tra risultati altalenanti e futuro incerto, il progetto resta aperto: continuità in Serie D o salto inatteso tra i professionisti?.🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan Futuro tra Serie D e sogno Serie C: classifica, giovani e ipotesi ripescaggio

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