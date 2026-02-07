calciomercato milan in estate innesto in difesa due nomi in prima fila

Il Milan pensa a rinforzare la difesa in vista della prossima stagione. Secondo Niccolò Ceccarini, il club ha già in mente alcuni nomi caldi per il mercato estivo. La società sta lavorando per portare in squadra un innesto che possa alzare il livello del reparto arretrato. Le trattative sono in fase iniziale, ma le prime indiscrezioni fanno pensare a una strategia mirata e decisa.

Calciomercato, il Milan sia in estate che a gennaio avrebbe cercato rinforzi importanti per il reparto arretrato. Ad agosto i tentativi per Joe Gomez e Akanji andati a vuoti. Negli ultimi giorni di gennaio la possibilità di chiusura per Disasi del Chelsea. Il francese, però, non è mai arrivato. Il giornalista Niccolò Ceccarini ha scritto un editoriale per 'Tuttomercatoweb' parlando anche delle ultime novità sulla difesa del Diavolo in vista del calciomercato estivo. LEGGI ANCHE: Gatti ancora nei pensieri del Milan. E in estate occhio anche a Gila: i dettagli>>> "La società rossonera si muoverà anche su un forte difensore centrale e qui le riflessioni verranno fatte più avanti ma qualche ipotesi in ponte c’è già. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

Milan, difesa sotto osservazione: Tare valuta profili in Premier League per rinforzare il reparto.

