Il mercato estivo si avvicina e il Milan si sta concentrando sulla ricerca di un nuovo attaccante. Tra i nomi più discussi ci sono quello di un giovane attaccante in prestito che gioca in un club di media classifica e un attaccante norvegese che milita in un campionato europeo. La società rossonera sta valutando diverse opzioni per rinforzare il reparto offensivo in vista della prossima stagione.

Sono tantissimi i nomi che, negli ultimi giorni, stanno circolando attorno al Milan in vista della sessione estiva di calciomercato. I rossoneri, infatti, si stanno preparando a dei mesi molto importanti che avranno delle ripercussioni su quella che sarà la prossima stagione. A sole quattro giornate dal termine della Serie A, una sola cosa è chiara: il Milan ha bisogno urgentemente di un vero e proprio attaccante. Prima di parlare in particolare dei due sopracitati, è giusto e logico dire che il Milan segue con molto interesse la situazione legata a Robert Lewandowski, centravanti polacco in scadenza con il Barcellona. Oltre a Lewandowski, però, è sputato (negli ultimi giorni) anche il nome di Goncalo Ramos, attaccante del PSG.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, caccia al bomber per Allegri: sfida Kean e Sorloth

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