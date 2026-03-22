Kean non segna da un mese e sta attraversando un momento difficile in attacco. La Fiorentina si affida alle sue capacità per cercare di migliorare il rendimento offensivo e puntare alla salvezza. Allo stesso tempo, il giocatore si prepara a sfidare l’Inter, squadra contro cui ha già segnato in passato. La sua presenza in campo resta centrale per le strategie della squadra toscana.

Il gol è una questione di famiglia. Ieri Moise Kean ha celebrato via social quello del nipote Alan, esterno dell’Acireale, e oggi spera di festeggiare con il solito balletto il terzo della sua carriera all’Inter, dopo la doppietta della scorsa stagione al Franchi. Il sole è tornato a splendere dopo la burrasca di Sosnowiec al momento della sostituzione: l’attaccante e Paolo Vanoli si sono parlati e la questione è stata archiviata in fretta, senza bisogno di tornarci troppo su. Moise ha voglia e bisogno di giocare, perché è rimasto fermo più a lungo del previsto a causa di una botta alla tibia e perché correre per il campo e infilarsi dentro l’area di rigore alla ricerca dell’attimo fuggente è l’unico modo che conosce per rigenerarsi. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Kean, caccia al gol perduto: il bomber non segna da un mese. E all'Inter sa far male

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