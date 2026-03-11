Il Milan sta valutando un’offerta per acquistare Moise Kean, attaccante attualmente in forza a un altro club. Allegri, allenatore del team interessato, ha espresso interesse nel cedere il giocatore a condizioni più favorevoli rispetto ai 62 milioni richiesti dalla clausola rescissoria. Il club rossonero sta studiando un piano per ottenere il trasferimento a un prezzo ridotto.

La difesa rossonera è la migliore della Serie A e sulla solidità il Milan ha ricostruito la propria forza. Per completare la rincorsa, e tornare a essere una candidata credibile anche per i vertici europei, c’è ora bisogno di superare la prova del 9. L’attacco si è composto di diverse coppie con differenti interpretazioni. Risultato: Leao è il miglior marcatore rossonero a quota 9. Il numero dei centravanti, che però puntano almeno alla doppia cifra per definire un campionato soddisfacente. Pulisic lo segue: staziona a quota 8 dalla fine dell’anno scorso, nessun salto in avanti in tutto il 2026. Per completare la rassegna degli attaccanti oggi in rosa, Nkunku è fermo a cinque, Füllkrug a uno e il rientrante Gimenez a zero. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - Milan a caccia di gol, Allegri vuole Kean: il piano per prenderlo con lo sconto

