Ex Milan Pazzini | Mi aspetto un derby tattico Allegri ha ridato un’identità ai rossoneri

L'ex attaccante di Milan e Inter, Giampaolo Pazzini, ha commentato il derby di domani sera durante un'intervista al 'Corriere della Sera'. Ha detto che si aspetta una partita molto tattica e ha osservato che l'allenatore del Milan ha recentemente ristabilito un’identità chiara alla squadra. Pazzini ha anche parlato delle possibili strategie delle due formazioni e dell’importanza del confronto.

Tra circa 24 ore andrà in scena il derby Scudetto tra Milan e Inter. Per l'occasione, l'edizione milanese del 'Corriere della Sera' ha intervistato il doppio ex del match Giampaolo Pazzini. Ecco, di seguito, le parole dell'ex attaccante sul derby di Milano. "Il derby è sempre meraviglioso, ma non mi aspetto una gara spettacolare. Le squadre staranno attente, forse rischieranno qualcosa nel secondo tempo perché entrambe vorranno vincere. In generale, mi aspetto un derby tattico. Se vince l'Inter scudetto in tasca? Sì, inutile girarci intorno. Un +13 sarebbe decisivo. Anche 10 punti sono comunque tanti perché l'Inter avrà poi soltanto la Coppa Italia.