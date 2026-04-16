Il Milan sta pianificando una significativa ristrutturazione del reparto offensivo in vista della prossima estate. Tra i nomi sul tavolo c’è anche Dybala, considerato un possibile nuovo acquisto per rafforzare l’attacco. La trattativa sembra legata alla situazione contrattuale di Leao, il cui futuro potrebbe influenzare le mosse del club sul mercato. La decisione finale dipenderà dalle valutazioni della dirigenza e dall’esito delle trattative.

Il Milan sta valutando una ristrutturazione radicale del proprio reparto offensivo per la prossima estate, un piano che vede il nome di Dybala come elemento centrale in un mercato che dipende strettamente dal futuro di Leao. Il club rossonero sta analizzando diverse opzioni per potenziare l’attacco, oscillando tra l’inserimento di profili esperti come Lewandowski o Vlahovic e il ritorno di un talento già noto al tecnico Allegri. L’incognita Leao e le dinamiche tattiche del San Siro. La gestione del talento portoghese rappresenta il primo grande nodo per la dirigenza rossonera. Nonostante Leao sia attualmente il capocannoniere della squadra in Serie A con 9 reti e condivida il primato realizzativo totale con Pulisic raggiungendo quota 10, il suo rendimento ha subito una flessione rispetto alle stagioni precedenti.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Milan, rivoluzione attacco: Dybala punta al San Siro con Allegri

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