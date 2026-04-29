Il tecnico ha deciso di annullare l’allenamento previsto per il pomeriggio, dopo la partita contro la Juventus. La squadra dovrà ora concentrarsi sulla prossima sfida contro il Sassuolo, con un nuovo calendario di lavoro che sarà comunicato nei prossimi giorni. La decisione arriva in un momento di transizione tra le due gare, senza ulteriori dettagli sulle motivazioni alla base di questa modifica.

Archiviata la 34esima giornata di Serie A, è giunta l'ora di pensare subito al prossimo impegno. Domenica 3 maggio alle ore 15:00 presso il Mapei Stadium di Reggio Emilia, il Sassuolo di Fabio Grosso ospiterà il Milan di Massimiliano Allegri. In vista del match, però, Massimiliano Allegri ha voluto modificare il programma degli allenamenti. Come già successo prima della sfida contro la Juventus, il tecnico rossonero ha voluto annullare la doppia seduta in programma questo pomeriggio a Milanello. Secondo quanto riferito dal giornalista Manuele Baiocchini su SkySport 24, Allegri è rimasto molto soddisfatto dalle risposte avute dai suoi ragazzi, tanto da annullare la seduta pomeridiana.🔗 Leggi su Pianetamilan.it

© Pianetamilan.it - Milan, Allegri cambia il programma: annullato l’allenamento pomeridiano

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