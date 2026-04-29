Mikel Arteta avverte l’Atletico | Vedrete una squadra che vuole dominare

Il tecnico dell’Arsenal ha dichiarato che la squadra si sta preparando per affrontare l’Atletico Madrid in un match di Champions League, affermando che i Gunners vogliono dominare e che si aspettano di vedere una squadra determinata a imporre il proprio gioco. La sfida è imminente e l’allenatore ha espresso fiducia nelle capacità della sua squadra di raggiungere la finale.

2026-04-28 23:20:00 Ecco quanto riportato poco fa: Il tecnico dell’Arsenal Mikel Arteta afferma che i Gunners sono in una buona posizione per raggiungere la loro seconda finale di Champions League quando affronteranno l’Atletico Madrid. Dopo il dolore causato dall’eliminazione in semifinale della scorsa stagione contro il PSG, futuro vincitore, Arteta insiste che la sua squadra sia meglio preparata alla pressione questa volta. L’anno scorso, Arteta ha guidato l’Arsenal alla prima semifinale in 15 anni. Ora, dopo la deludente uscita dalla FA Cup a Southampton, una grintosa vittoria per 1-0 sul Newcastle nel fine settimana ha ripristinato il fattore benessere nel nord di Londra.🔗 Leggi su Justcalcio.com Notizie correlate L’Arsenal ha dato il via libera all’accordo con Marcus Rashford, mentre Mikel Arteta ammette la debolezza della sua squadra: rapportoFa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le speranze dell’Arsenal di vincere il primo titolo di Premier League dalla stagione 2003/04 hanno... Perché Mikel Arteta stava “impazzendo” pochi secondi prima che Kai Havertz mandasse l’Arsenal a WembleyL’Arsenal ha ufficialmente prenotato il suo posto a Wembley per la finale della Coppa Carabao dopo una pulsante vittoria per 2-1 sul Chelsea... Aggiornamenti e dibattiti Temi più discussi: Arteta fa chiarezza sugli infortuni di Havertz ed Eze e sulla loro disponibilità per l'Atletico Madrid; Champions, Arteta: Vedrete una squadra che vuole dominare; Guardiola non rischia Rodri per la semifinale di FA Cup contro il Southampton. Arteta carica l'Arsenal: 'Nessuna paura, solo fuoco' contro lo Sporting in ChampionsArteta infiamma l'Arsenal: 'Niente paura, solo puro fuoco' per il ritorno di Champions League contro lo Sporting ... it.blastingnews.com Arsenal, Arteta preoccupato per l'infortunio di Saka: Se è uscito dal campo...Mikel Arteta teme che l’infortunio al bicipite femorale di Bukayo Saka sia grave. L'allenatore dell'Arsenal, pienamente soddisfatto ed entusiasta del pokerissimo calato dai suoi Gunners al Leeds ... tuttomercatoweb.com Mikel Arteta ya ce: “Bayan shekaru 22 ba tare da cin kofin ba, ba na tsammanin zai zama hanya mai saui ko cike da farin ciki ba…” “Zai kasance mai wahala—amma mun shirya domin hakan.” - facebook.com facebook