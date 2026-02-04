Perché Mikel Arteta stava impazzendo pochi secondi prima che Kai Havertz mandasse l’Arsenal a Wembley

L’allenatore dell’Arsenal, Mikel Arteta, ha avuto una reazione molto forte pochi secondi prima che Kai Havertz segnasse il gol decisivo contro il Chelsea. L’allenatore spagnolo si è lasciato andare a un’espressione di rabbia e frustrazione, visibile anche in alcuni gesti sul bordo campo. Alla fine, la squadra ha conquistato la finale di Coppa Carabao, vincendo 2-1 in questa partita e 4-2 in totale, e ora si prepara per il grande appuntamento a Wembley.

Breaking: L'Arsenal ha ufficialmente prenotato il suo posto a Wembley per la finale della Coppa Carabao dopo una pulsante vittoria per 2-1 sul Chelsea all'Emirates Stadium, assicurandosi una vittoria complessiva per 4-2. Mentre la serata si è conclusa in festa, la fase finale è stata caratterizzata da un momento di pura tensione tattica che ha visto Mikel Arteta perdere la calma pochi secondi prima che venisse sferrato il colpo decisivo. Mikel Arteta stava impazzendo davanti al vincitore di Kai Havertz. (Foto di Stuart MacFarlaneArsenal FC tramite Getty Images) Mentre il Chelsea spingeva per il pareggio nel finale per forzare i tempi supplementari, l'atmosfera nel nord di Londra ha raggiunto il culmine.

