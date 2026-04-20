L'Arsenal ha confermato l'accordo con Marcus Rashford, mentre l'allenatore Mikel Arteta riconosce che la squadra non attraversa un momento facile. La sconfitta per 2-1 contro il Manchester City, rivale diretto per il titolo di Premier League, ha rappresentato un ostacolo importante per le ambizioni dei Gunners. La partita si è svolta nel fine settimana e ha attirato l'attenzione degli appassionati di calcio, che seguono con attenzione i risultati e le dinamiche della stagione.

Fa notizia quanto riportato poco fa sul web: Le speranze dell’Arsenal di vincere il primo titolo di Premier League dalla stagione 200304 hanno subito un duro colpo nel fine settimana dopo la sconfitta per 2-1 contro i rivali del titolo, il Manchester City. All’indomani della sconfitta che ha visto il City spostarsi a tre punti dai Gunners e aprire la porta alla squadra di Pep Guardiola che li avrebbe revisionati se sconfiggessero Burnley quando giocano la partita in mano questa settimana, Arteta ha ammesso che la sua squadra non era abbastanza clinica. “Avremmo potuto essere un po’ più composti in certi momenti, ma sicuramente abbiamo portato la partita dove volevamo e abbiamo avuto grandi possibilità di vincere”, ha detto dopo la sconfitta dell’Etihad.🔗 Leggi su Justcalcio.com

© Justcalcio.com - L’Arsenal ha dato il via libera all’accordo con Marcus Rashford, mentre Mikel Arteta ammette la debolezza della sua squadra: rapporto

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