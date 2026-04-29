Mikasa tutto pronto per il live del 1° maggio

Il 1° maggio si prepara un evento musicale con Mikasa, che ha annunciato il proprio live. La serata vedrà la partecipazione di diverse realtà del settore, tra cui rock’n’roll agency, proud mary’s fury e.t.s. soul music service. L’appuntamento è stato comunicato ufficialmente e le attività coinvolte stanno finalizzando i dettagli dell’organizzazione. I dettagli sul luogo e sull’orario non sono ancora stati resi noti pubblicamente.

Mikasa in collaborazione con: rock’n’roll agency, proud mary’s fury e.t.s. Soul music service, presenta: Concerto del 1° maggio Dalle ore 18,30 in poi si alterneranno sul palco: On the road again Max marcolini & nia orrico Moina All in Dalle ore 13,00 in poi potrete gustare i favolosi panini con porchetta e salsiccia, il tutto accompagnato da fiumi di birra! Nell’area della festa saranno presenti banchi artigianali. Mikasa Via flavio torello baracchini 182a piano superiore, loc. Partaccia ms. L'articolo proviene da Atom Heart Magazine.🔗 Leggi su Atomheartmagazine.com © Atomheartmagazine.com - Mikasa, tutto pronto per il live del 1° maggio Ethereal Encounters- Bob Lazar, Crashed UFOs, Reverse-Engineering - Preston Dennett, Dolly Safran Notizie correlate Concerto del Primo Maggio in piazza: tutto pronto a LatinaTorna l’appuntamento ormai consueto per il 1° maggio, giornata dei lavoratori, con il concerto dei giovani talenti nel cuore di Latina. La gara podistica del primo maggio, tutto pronto a San Mauro Pascoli per il Giro della TorrePuntuale all’appuntamento arriva il prossimo primo maggio il Giro della Torre, la classica podistica di 10 chilometri che orni anno caratterizza la...