Migrazioni Brunner a Belgrado | il viaggio che divide l’Europa

Mercoledì, il commissario europeo Magnus Brunner ha incontrato il presidente della Serbia a Belgrado per discutere delle questioni legate alla gestione dei flussi migratori tra i due paesi. La riunione si è concentrata sulle modalità di coordinamento e sui piani per affrontare le sfide legate alle migrazioni nell’area. Nessun dettaglio sui contenuti specifici dell’incontro è stato reso pubblico.

? Cosa sapere Il commissario Magnus Brunner incontra Aleksandar Vu?i? a Belgrado mercoledì per la gestione migratoria.. Il Parlamento Europeo teme che la visita favorisca il regime serbo contro le riforme.. Il commissario europeo per le migrazioni Magnus Brunner si recherà a Belgrado questo mercoledì per un incontro con il presidente serbo Aleksandar Vu?i?, scatenando forti critiche tra i parlamentari europei che temono un uso propagandistico del viaggio. L’agenda del commissario prevede discussioni focalizzate sulla gestione dei confini e sulla cooperazione tra Bruxelles e la Serbia per contrastare i flussi migratori irregolari. La Serbia, che nel 2024 ha siglato un accordo con l’Unione Europea per intensificare gli sforzi contro i trafficanti di esseri umani, rappresenta infatti un punto nodale lungo la rotta dei Balcani occidentali.🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Migrazioni, Brunner a Belgrado: il viaggio che divide l’Europa Notizie correlate Aphelion Recensione: il viaggio spaziale di DON’T NOD che punta tutto sulle emozioni e divide sul gameplayCon Aphelion, lo studio DON’T NOD torna a proporre una nuova esperienza narrativa su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, confermando una direzione... Serbia tra Europa e deriva illiberale: giustizia sotto pressione, proteste civiche e il bivio decisivo per BelgradoLe riforme dell’ordinamento giudiziario approvate dall’Assemblea nazionale serba rappresentano molto più di un intervento tecnico sul funzionamento... Aggiornamenti e dibattiti Domani Brunner in Serbia, focus su migranti e riforma della giustiziaDomani il commissario Ue per gli Affari interni Magnus Brunner si recherà in Serbia per rafforzare la cooperazione dell'Unione europea con il Paese in materia di migrazione, gestione delle frontiere e ... ansa.it Commissario Ue Brunner a Bolzano, riforma su migrazione è necessaria(ANSA) – BOLZANO, 17 APR – Prevenire l’immigrazione illegale, proteggere le persone vulnerabili e gestire l’immigrazione legale: su questi pilastri si fonda la politica dell’Unione europea in materia ... espansionetv.it