Serbia tra Europa e deriva illiberale | giustizia sotto pressione proteste civiche e il bivio decisivo per Belgrado

La Serbia si trova a un punto di svolta. Le nuove riforme giudiziarie approvate dal Parlamento hanno scatenato proteste in strada e sollevato dubbi sulla direzione del Paese. La pressione sulla giustizia aumenta, e il governo si confronta con un bivio: seguire la strada della democrazia o continuare su un percorso più autoritario. La situazione nel cuore dei Balcani resta tesa e ancora tutta da definire.

Le riforme dell’ordinamento giudiziario approvate dall’Assemblea nazionale serba rappresentano molto più di un intervento tecnico sul funzionamento di tribunali e procure. Esse costituiscono una prova di credibilità europea per un Paese che da anni si proclama candidato convinto all’adesione all’Unione, ma che nei fatti continua a oscillare tra integrazione formale e concentrazione del potere. Non è un caso che la Commissione europea abbia parlato apertamente di rischio di “significativo passo indietro”. Nel diritto europeo, l’ indipendenza della magistratura non è un optional né una questione interna: è uno dei pilastri dello Stato di diritto, prerequisito per la fiducia reciproca tra ordinamenti e per il funzionamento del mercato unico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it

