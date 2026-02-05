Serbia tra Europa e deriva illiberale | giustizia sotto pressione proteste civiche e il bivio decisivo per Belgrado

La Serbia si trova a un punto di svolta. Le nuove riforme giudiziarie approvate dal Parlamento hanno scatenato proteste in strada e sollevato dubbi sulla direzione del Paese. La pressione sulla giustizia aumenta, e il governo si confronta con un bivio: seguire la strada della democrazia o continuare su un percorso più autoritario. La situazione nel cuore dei Balcani resta tesa e ancora tutta da definire.

Le riforme dell’ordinamento giudiziario approvate dall’Assemblea nazionale serba rappresentano molto più di un intervento tecnico sul funzionamento di tribunali e procure. Esse costituiscono una prova di credibilità europea per un Paese che da anni si proclama candidato convinto all’adesione all’Unione, ma che nei fatti continua a oscillare tra integrazione formale e concentrazione del potere. Non è un caso che la Commissione europea abbia parlato apertamente di rischio di “significativo passo indietro”. Nel diritto europeo, l’ indipendenza della magistratura non è un optional né una questione interna: è uno dei pilastri dello Stato di diritto, prerequisito per la fiducia reciproca tra ordinamenti e per il funzionamento del mercato unico. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Serbia tra Europa e deriva illiberale: giustizia sotto pressione, proteste civiche e il bivio decisivo per Belgrado Approfondimenti su Serbia Europa Iran sotto pressione tra proteste e crisi economica: la Cina frena il sostegno a Teheran L’Iran si trova al centro di una crescente instabilità, tra proteste diffuse e crisi economica. Torino, polemica per l’annullamento dell’incontro a teatro con Barbero e il filorusso D’Orsi: «Deriva illiberale» Scorrendo la pagina è possibile consultare contenuti social e video collegati. Ultime notizie su Serbia Europa Argomenti discussi: Serbia-UE, frizioni emergenti; La Cina attrae Serbia e Georgia, ma l’Unione europea resta l’unica garanzia di stabilità; In quattromila sul confine bosniaco con la Serbia, in ostaggio degli scontri di potere; Stretta sui giudici, l'UE avverte la Serbia: rischio di un significativo passo indietro nel percorso di adesione. La Festa nazionale della Serbia: tra rivoluzione e CostituzioneIl 15 febbraio, la Serbia celebra la propria Festa nazionale, conosciuta anche come Dan državnosti (Giorno dello Stato). La ricorrenza unisce due momenti chiave della storia nazionale: l’inizio della ... 2duerighe.com Serbia tra Europa e deriva illiberale: giustizia sotto pressione, proteste civiche e il bivio decisivo per BelgradoLe riforme dell’ordinamento giudiziario approvate dall’Assemblea nazionale serba rappresentano molto più di un intervento tecnico sul funzionamento di ... thesocialpost.it In Serbia per l’Europa League, con Sky Sport Maccabi Tel Aviv-Bologna #T4S #EuropaLeague #SkySport facebook In occasione della partita di UEFA Europa League tra Maccabi Tel Aviv e Bologna, in programma il 29.1.2025 a Backa Topola (Serbia), si raccomanda di attenersi alle indicazioni delle Autorità locali. Per casi di grave emergenza, numeri utili qui ambbelgrad x.com

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.