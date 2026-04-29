Aphelion Recensione | il viaggio spaziale di DON’T NOD che punta tutto sulle emozioni e divide sul gameplay

Lo studio DON’T NOD ha pubblicato Aphelion, un nuovo gioco narrativo disponibile su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC. Il titolo si concentra sulle emozioni dei personaggi e presenta un gameplay che ha diviso i giocatori. La produzione segna un ritorno dello studio nel genere, mantenendo una linea già nota nelle precedenti uscite. La recensione si concentra sulle scelte narrative e sull’esperienza offerta dal titolo.

Con Aphelion, lo studio DON’T NOD torna a proporre una nuova esperienza narrativa su PlayStation 5, Xbox Series XS e PC, confermando una direzione ormai ben precisa. Non è un titolo che cerca di stupire con azione frenetica o sistemi complessi, ma un’avventura costruita attorno a sensazioni, silenzi e relazioni umane. L’ambientazione parte da un presupposto semplice ma efficace: due astronauti separati su un pianeta ostile, lontani da tutto, costretti a sopravvivere e a ritrovarsi. Da qui nasce un racconto intimo, che si sviluppa lentamente e mette al centro il legame tra i protagonisti, più che la sfida con l’ambiente. Fin dai primi minuti si capisce che Aphelion non vuole essere un gioco per tutti.🔗 Leggi su Gamerbrain.net © Gamerbrain.net - Aphelion Recensione: il viaggio spaziale di DON’T NOD che punta tutto sulle emozioni e divide sul gameplay Notizie correlate Aphelion annunciato: la nuova avventura fantascientifica di DON’T NODVideoGiochi / Anteprime & Prossime uscite Videogiochi / Aphelion annunciato: la nuova avventura fantascientifica di DON’T NOD Aphelion è la nuova... Aphelion, l’avventura sci-fi di DON’T NOD ha una data: uscita in primavera su console e PCDON’T NOD ha annunciato ufficialmente Aphelion, un nuovo cinematic action adventure fantascientifico che arriverà il 28 aprile su PlayStation 5, Xbox... Tutti gli aggiornamenti Temi più discussi: Aphelion Recensione: quanto ci coinvolge davvero la nuova avventura di Don't Nod?; Aphelion, la recensione dell’avventura fantascientifica di DON’T NOD; Recensione - Aphelion; Recensione Aphelion, un'odissea spaziale che non osa. Aphelion, la recensione dell’avventura fantascientifica di DON’T NODAphelion può contare su tante fonti d'ispirazione, ma il risultato finale sembra essere rivolto ad una ristretta nicchia di appassionatissimi. multiplayer.it Aphelion Recensione: l’avventura spaziale di DON’T NOD tra emozioni profonde e gameplay minimaleCon Aphelion, lo studio DON’T NOD torna a proporre un’esperienza fortemente narrativa su PlayStation 5, Xbox Series X/S e PC, confermando la propria identità ... techgaming.it Aphelion (PC) La vibe è fredda,lenta,esplorativa,tensione che non manca, parecchio immersivo. Come shooting non è al centro dell'esperienza. Classico gioco che o ti prende subito o nulla. Qalcuno ci sta già giocando Impressioni.. - facebook.com facebook