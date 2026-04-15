Spagna | sanatoria per 500mila migranti per salvare il welfare

Il governo spagnolo ha avviato una procedura straordinaria per regolarizzare circa 500mila cittadini stranieri senza documenti. La misura mira a integrare nel sistema legale coloro che già partecipano al mercato del lavoro e alla società, senza coinvolgere nuove immigrazioni. La sanatoria riguarda persone che si trovano nel Paese senza permesso, ma che sono già attive nel settore lavorativo e contribuiscono all’economia locale.

Il governo spagnolo ha dato il via a una procedura straordinaria per regolarizzare la posizione di circa 500mila cittadini stranieri privi di documenti, una mossa che mira a integrare nel circuito legale chi già contribuisce attivamente al tessuto produttivo del Paese. L’annuncio è arrivato tramite una comunicazione pubblica del premier Sanchez, attualmente impegnato in un viaggio ufficiale in Cina, il quale ha delineato le coordinate di un intervento volto a rispondere a necessità emerse da diversi settori della società civile e religiosa. La decisione politica si inserisce in un quadro di gestione demografica e occupazionale complesso..🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Spagna: sanatoria per 500mila migranti per salvare il welfare Sinistra sfascia-Europa, sanatoria di 500mila migranti in Spagna. Sanchez: “Giorno storico”. L’ira di Vox: “Assurda invasione”Porte aperte ai migranti, nella Spagna di Sanchez, alla faccia della linea europea di controllo dei flussi e di blindatura delle frontiere annunciata... Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiCon un iter di emergenza il governo spagnolo bypassa il parlamento per la sanatoria di mezzo milione di stranieri, che potranno spostarsi in Europa...