Spagna | sanatoria per 500mila migranti per salvare il welfare

Da ameve.eu 15 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il governo spagnolo ha avviato una procedura straordinaria per regolarizzare circa 500mila cittadini stranieri senza documenti. La misura mira a integrare nel sistema legale coloro che già partecipano al mercato del lavoro e alla società, senza coinvolgere nuove immigrazioni. La sanatoria riguarda persone che si trovano nel Paese senza permesso, ma che sono già attive nel settore lavorativo e contribuiscono all’economia locale.

Il governo spagnolo ha dato il via a una procedura straordinaria per regolarizzare la posizione di circa 500mila cittadini stranieri privi di documenti, una mossa che mira a integrare nel circuito legale chi già contribuisce attivamente al tessuto produttivo del Paese. L’annuncio è arrivato tramite una comunicazione pubblica del premier Sanchez, attualmente impegnato in un viaggio ufficiale in Cina, il quale ha delineato le coordinate di un intervento volto a rispondere a necessità emerse da diversi settori della società civile e religiosa. La decisione politica si inserisce in un quadro di gestione demografica e occupazionale complesso..🔗 Leggi su Ameve.eu

spagna sanatoria per 500mila migranti per salvare il welfare
© Ameve.eu - Spagna: sanatoria per 500mila migranti per salvare il welfare

Sinistra sfascia-Europa, sanatoria di 500mila migranti in Spagna. Sanchez: “Giorno storico”. L’ira di Vox: “Assurda invasione”Porte aperte ai migranti, nella Spagna di Sanchez, alla faccia della linea europea di controllo dei flussi e di blindatura delle frontiere annunciata...

Migranti, la sfida di Sanchez all'Ue: la Spagna regolarizza 500mila migrantiCon un iter di emergenza il governo spagnolo bypassa il parlamento per la sanatoria di mezzo milione di stranieri, che potranno spostarsi in Europa...

Digita per trovare news e video correlati.