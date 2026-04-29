Un’altra nave di una Ong è stata fermata dalle autorità, ma questa volta i giudici hanno deciso di non intervenire per liberarla. La nave avrebbe dovuto coordinarsi con le autorità tunisine per l’assegnazione del porto di sbarco, ma non avrebbe rispettato questa procedura. La vicenda si inserisce in un quadro di controlli e verifiche su alcune operazioni di salvataggio in mare.

C’è una nuova barca Ong che è stata fermata dalle autorità italiane, ovviamente tedesca: la Trotamar III della CompassCollective di Francesca Galici – La nave si trova ora in blocco a Lampedusa dopo un intervento in mare di recupero migranti e, ovviamente, non ha mancato di fare polemica. “Non conosciamo ancora i dettagli del fermo. Quanto durerà? A quanto ammonta la multa che dobbiamo pagare? Una cosa è certa: presenteremo ricorso. I nostri avvocati si stanno già occupando del caso e il nostro team sta lavorando per richiamare l’attenzione su questa ingiustizia a Lampedusa”, si lamentano in una nota. L’ingiustizia di cui parlano risiede nel...🔗 Leggi su Imolaoggi.it

© Imolaoggi.it - Migranti, fermata un’altra nave Ong. Ma stavolta per i giudici è difficile “salvarla”

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Panoramica sull’argomento

Temi più discussi: Fermata un'altra nave Ong. Ma stavolta per i giudici è difficile salvarla; Barca Ong fermata a Lampedusa dopo lo sbarco di 18 migranti; Park dormitori, linea dura. Il sindaco Conte: ?Gli sgomberi continueranno. È una questione di dignità e civiltà; Le toghe pro-migranti colpiscono ancora: Open Arms viola le norme Piantedosi e il giudice la assolve.

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