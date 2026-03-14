Migranti il governo Meloni deve risarcire un'altra nave ONG | condannato anche nel caso Sea Eye 5

Il governo Meloni è stato condannato a risarcire un'altra nave ONG, questa volta nel caso Sea Eye 5, dopo che i giudici di Ragusa hanno accolto il ricorso della Ong tedesca contro il blocco amministrativo della nave avvenuto a giugno dell'anno scorso. La sentenza si aggiunge a quella precedente riguardante altre operazioni di blocco e conferma la perdita di responsabilità del Ministero dell'Interno in questa vicenda.

Il ministero dell'Interno ha perso di nuovo, in tribunale. I giudici di Ragusa hanno accolto nella sostanza il ricorso della Ong tedesca Sea Eye contro il blocco amministrativo della nave Sea Eye 5, avvenuto a giugno dello scorso anno. La sanzione era illegittima. Il governo, quindi, dovrà pagare le spese processuali. 🔗 Leggi su Fanpage.it Articoli correlati Migranti, revocato il fermo della Sea-Watch 5. L’Italia dovrà risarcire l’ong per il caso Rackete. Meloni: “Decisione assurda”Palermo, 19 febbraio 2026 - Il tribunale di Catania ha revocato il fermo di 15 giorni e ha ritirato le sanzioni a carico della nave Sea-Watch 5. L'Italia deve risarcire l'ong Sea Watch con 76 mila euro dopo il fermo della nave di Carola Rackete nel 2019Il Tribunale di Palermo ha stabilito che lo Stato deve risarcire l’ong Sea Watch con oltre 76 mila euro per il fermo della nave Sea Watch 3 nel 2019. Contenuti utili per approfondire Migranti il governo Meloni deve... Meloni e la sentenza sulla Sea Watch. Il governo vuole i giudici come leoni sotto il trono del sovrano? | Il commentoNel copione ormai consolidato dello scontro tra politica e magistratura, la presidente del Consiglio Giorgia Meloni torna ad agitare lo spettro della giustizia politicizzata. Stavolta il casus belli ... ilfattoquotidiano.it Sea Watch, i giudici chiedono un risarcimento di 76mila euro ai ministeri. Meloni: «Assurdo»L’episodio fa riferimento al caso legato all’allora comandante della nave tedesca Carola Rackete che, il 29 giugno del 2019, forzò il blocco navale di Lampedusa, speronando anche una motovedetta della ... ilsole24ore.com