Una nave Ong è stata nuovamente fermata dalle autorità italiane, questa volta si tratta della Trotamar III, gestita dalla CompassCollective. La barca si trova ora in porto a Lampedusa, dove è stata sottoposta a blocco dopo aver recuperato migranti in mare. La decisione è arrivata in seguito a un intervento di soccorso, e la situazione ha suscitato reazioni di protesta. I giudici italiani hanno deciso di non consentire più la ripresa delle attività della nave.

C’è una nuova barca Ong che è stata fermata dalle autorità italiane, ovviamente tedesca: la Trotamar III della CompassCollective si trova ora in blocco a Lampedusa dopo un intervento in mare di recupero migranti e, ovviamente, non ha mancato di fare polemica. “Non conosciamo ancora i dettagli del fermo. Quanto durerà? A quanto ammonta la multa che dobbiamo pagare? Una cosa è certa: presenteremo ricorso. I nostri avvocati si stanno già occupando del caso e il nostro team sta lavorando per richiamare l'attenzione su questa ingiustizia a Lampedusa”, si lamentano in una nota. L’ingiustizia di cui parlano risiede nel fatto che il fermo è...🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Fermata un'altra nave Ong. Ma stavolta per i giudici è difficile "salvarla"

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