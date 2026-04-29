Microalghe contro la crisi del petrolio l' anti-Hormuz

Le microalghe vengono sempre più spesso considerate come una soluzione concreta per ridurre la dipendenza dal petrolio, superando gli aspetti sperimentali. Recenti sviluppi indicano che questa tecnologia sta passando dalla fase di laboratorio a quella industriale, in risposta alle tensioni e alle vulnerabilità dell'economia mondiale legate alla crisi energetica. La loro produzione si sta ampliando, puntando a un'alternativa più sostenibile alle fonti fossili tradizionali.

«Le microalghe contro la crisi del petrolio non sono più un esperimento da laboratorio. Sono una possibile risposta industriale alla nuova fragilità dell'economia globale. Mentre lo Stretto di Hormuz torna a essere il collo di bottiglia del mondo, l'energia smette di essere solo una materia prima. Diventa sicurezza nazionale, costo sociale, stabilità delle imprese». A dirlo è l'imprenditore biotech e ricercatore scientifico Giuliano Regonesi (nella foto), commentando le ultime notizie di politica estera. Nel 2025, secondo l'Agenzia internazionale dell'energia, dallo Stretto sono passati quasi 20 milioni di barili al giorno di petrolio. Inoltre, le rotte alternative disponibili restano molto inferiori alla portata del corridoio del Golfo.🔗 Leggi su Iltempo.it © Iltempo.it - «Microalghe contro la crisi del petrolio, l'anti-Hormuz» Notizie correlate Iran, chiuso lo stretto di Hormuz: la crisi del petrolio e i rischi per mercati e prezziL’escalation militare nel Golfo Persico riporta l’energia al centro della competizione strategica internazionale, mostrando come un singolo... Borse, settimana dominata dal rally del petrolio e dalla crisi di HormuzAnche questa settimana i mercati globali sono stati dominati dall’estrema volatilità del prezzo del petrolio, spinto dai timori per una guerra... Contenuti di approfondimento Temi più discussi: LIQUID TRE: Microalghe contro la crisi dell'aria a Belgrado; Microalghe in aereo: una riflessione oltre l’emergenza energetica; Terme di Ischia, avviato l’iter per la concessione delle acque. Il Comune subentrerà alla società Alga. «Microalghe contro la crisi del petrolio, l’anti-Hormuz»Dallo Stretto bloccato ai bioreattori: la transizione verde diventa sicurezza economica ... msn.com Microalghe in aereo: una riflessione oltre l’emergenza energeticaSenza microalghe e senza alberi, la vita, per come la conosciamo, non esisterebbe. Green Ark si mobilita per un futuro sostenibile. lavocedigenova.it Microalghe in aereo: una riflessione oltre l’emergenza energetica x.com Leggi l'articolo - Microalghe in aereo: una riflessione oltre l’emergenza energetica - facebook.com facebook